Madımak Utanç Müzesi Tabelası Asıldı - Son Dakika
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Madımak Utanç Müzesi Tabelası Asıldı

Madımak Utanç Müzesi Tabelası Asıldı
02.07.2026 13:20
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Anma etkinliği sırasında 'Madımak Utanç Müzesi' tabelası, eski Madımak Oteli önüne yapıştırıldı.

BİNAYA UTANÇ MÜZESİ YAZISI

Sivas Valiliği öncülüğündeki anma programının ardından Seyrantepe Mahallesi önünde toplanan çeşitli siyasi parti, Alevi-Bektaşi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan grup, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak olayın yaşandığı eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar sloganlarla geldi.

Yakınları, olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Grup, beraberlerinde getirdikleri ve üzerinde 'Madımak Utanç Müzesi' yazılı afişleri binanın duvarına ve camına yapıştırdı. Anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve partililer de etkinlikte yer aldı. Bazı aileler, alana gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den siyaset yapılmamasını istedi.

'2 TEMMUZ BİR UTANÇ GÜNÜ OLARAK ANILACAK'

Burada konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 33 yıldır burada kor bir ateşin yandığını belirterek, "Bu ateşin sönmesi adaletin kavuşmasıyla mümkün ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Çok farklı farklı adaletsizlikler var. Halan firarda olanlar var. Yakalanmış, hala Almanya'da Türkiye'ye iade edilmemiş 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıkları halde Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki haksız ve yetersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız. Bunun yanında yine diğer bir taraftan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Madımak, insanlığa karşı bir suçtur ancak ve ancak Madımak'ın insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve bunu zaman aşımına tabi tutan birtakım yaklaşımlar var. Bu yüzden dolayı bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin, kurumların yanındayız. İlk günden beri adalet arayan hukukçuların, avukatların, bütün canların yanındayız. Bugün 'Madımak Utanç Müzesi' diye tabelayı buraya yapıştırdılar. Biz de bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda Meclis'te çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu. Ümit ediyoruz Madımak'ta yaşananları insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde vefat ettikten sonra buralarda olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü söylendiğinde, tahliyeler söylendiğinde bunu olumlu bir gelişme olarak ifade edip vatana, millete hayırlısı olsun diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak 2 Temmuz da bir utanç günü olarak anılacak" diye konuştu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin otel önünde kalabalığa yaptığı konuşmaların ardından etkinlik son buldu. Anma etkinlikleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madımak Utanç Müzesi Tabelası Asıldı - Son Dakika

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