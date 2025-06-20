Madrid'de Gazze Protestosu

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve buna "dur" demek için kırmızı renkli kıyafetler giyerek yürüdü.

Avrupa'nın birçok ülkesinde son dönemlerde art arda başlayan ve Filistin'deki yasa dışı işgaller ile Gazze'deki soykırım için hükümetlere İsrail'e karşı net pozisyon almaları çağrısında bulunulan "Kırmızı Çizgiyi Çek" başlıklı gösterilerden biri bugün Madrid'de düzenlendi.

İspanya'daki aşırı sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla kent merkezindeki Kibele Meydanı'ndan İspanyol Meydanı'na yürüyen kalabalık, "Özgür Filistin", "Katil Netahyahu", "Soykırıma hayır" sloganları attı.

İspanyol STK'lerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda ve basına açıklamalarında, "İsrail'in, Filistin halkına karşı vahşi soykırımının 20 ayı geçtiğini" vurgulayarak, "bu zamana kadar sessiz kalarak suç ortaklığı yapan Avrupa hükümetlerini artık harekete geçmeye" çağırdı.

STK'ler, başta silah ticareti olmak üzere İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini taleplerini yineledi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Maria Rodriguez, "Avrupa'nın sessizliğinden artık bıktık, usandık. İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı." dedi.

Nur Fernandez de "Çok yetersiz olsa da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi birçok isim, İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmeye başladı. Biz her zaman sesimizi yükselterek siyasetçilere baskı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gösteriye, muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra ve bazı milletvekilleri de katıldı.