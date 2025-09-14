Madrid'de Patlama: 21 Yaralı

MADRİD, 14 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamada bir binanın kısmen çökmesi sonucu en az 21 kişi yaralandı.

Yerel televizyon kanalı TeleMadrid'e göre patlama cumartesi saat 15.00 sularında Madrid'in güneyindeki bir barda meydana geldi. Acil servis ekipleri, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, ambulanslar, yerel ve ulusal polis memurları olay yerine sevk edilirken, itfaiyeciler ise hasar gören binadan enkazları temizlemek için çalıştı.

Patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor. İlk raporlar patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığına işaret ediyor.