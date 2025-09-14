Madrid'de Patlama: 21 Yaralı

MADRİD, 14 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamanın olduğu yerde hasar gören binaya giren itfaiyeciler, 13 Eylül 2025.

İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamada bir binanın kısmen çökmesi sonucu en az 21 kişi yaralandı.

Yerel televizyon kanalı TeleMadrid'e göre patlama cumartesi saat 15.00 sularında Madrid'in güneyindeki bir barda meydana geldi. Acil servis ekipleri, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)