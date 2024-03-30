Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin yeni tehditlerine karşı uyarıda bulundu

KARAKAS, 30 Mart (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'den gelen yeni tehditlere karşı uyarıda bulundu.
Maduro, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD emperyalizmi Venezuela'yı bir kez daha tehdit etmek için Kutsal Cuma'yı seçti" dedi.
Maduro, "Ülkemize karşı yaptırım, abluka ve ekonomik saldırılar yoluyla bizim sonumuzu getirmekle tehdit ediyorlar. Kendini dünyanın sahibi sanan bu imparatorluk, kibriyle halkımızın da sahibi olduğunu düşünüyor" dedi.
ABD hükümeti Çarşamba günü Güney Amerika ülkesindeki seçim sürecine ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yayımlamış ve bu tutum, Karakas tarafından ABD'nin Venezuela'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarını "önemsizleştirme ve gayrimeşru gösterme" girişimi olarak eleştirilmişti.
21 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Güney Amerika ülkesine yönelik tek taraflı zorlayıcı tedbirleri genişletmeyi amaçlayan Venezuela Acil Yardım, Demokrasi Yardımı ve Kalkınma (VERDAD) Yeniden Yetkilendirme Yasasını kabul etti.
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MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen mitingde konuşan AK Parti ve MHP temsilcileri, adaylarına destek istedi. Mitinge eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar da katıldı.
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki otomobil ile E.Ç. yönetimindeki at arabası çarpıştı. Kazada sürücüler ve at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atın ise kazada yara almadığı belirtildi.
Depremin vurduğu Hatay ilinde, afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı oluşturuldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, kurulan konteynerlerde güvenli bir şekilde oy kullanabilecekler.
Elazığ merkezinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ürünlerin sallandığı görülürken, bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarsıntının korkutucu sesi duyuluyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı. Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayan kulüp başkan yardımcısı, takımın başarısını maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen elde ettiklerini belirtti ve destek beklediklerini söyledi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, Vezirköprü'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri ele alındı. Kaymakam Özgür Kaya, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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