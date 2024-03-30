Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin yeni tehditlerine karşı uyarıda bulundu

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KARAKAS, 30 Mart (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'den gelen yeni tehditlere karşı uyarıda bulundu.

Maduro, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD emperyalizmi Venezuela'yı bir kez daha tehdit etmek için Kutsal Cuma'yı seçti" dedi.

Maduro, "Ülkemize karşı yaptırım, abluka ve ekonomik saldırılar yoluyla bizim sonumuzu getirmekle tehdit ediyorlar. Kendini dünyanın sahibi sanan bu imparatorluk, kibriyle halkımızın da sahibi olduğunu düşünüyor" dedi.

ABD hükümeti Çarşamba günü Güney Amerika ülkesindeki seçim sürecine ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yayımlamış ve bu tutum, Karakas tarafından ABD'nin Venezuela'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarını "önemsizleştirme ve gayrimeşru gösterme" girişimi olarak eleştirilmişti.

21 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Güney Amerika ülkesine yönelik tek taraflı zorlayıcı tedbirleri genişletmeyi amaçlayan Venezuela Acil Yardım, Demokrasi Yardımı ve Kalkınma (VERDAD) Yeniden Yetkilendirme Yasasını kabul etti.