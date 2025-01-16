Maganda kurbanı Kemal'in cenazesinde konuşan imam: Bu olayda hepimizin günahı var - Son Dakika
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Maganda kurbanı Kemal'in cenazesinde konuşan imam: Bu olayda hepimizin günahı var

Maganda kurbanı Kemal\'in cenazesinde konuşan imam: Bu olayda hepimizin günahı var

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateşte başına mermi isabet eden Kemal Azgın (9), toprağa verildi.

16.01.2025 12:46  Güncelleme: 12:51
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ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğününde havaya açılan ateşte başına mermi isabet eden Kemal Azgın (9), toprağa verildi. Cenazede imam Hüseyin Merdan, "Bu olayda hepimizin günahı var" dedi.

Olay, 11 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Azgın, dün yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden mahalle muhtarı Yasin Azgın, Mustafa Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve Müslüm Çomak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TABUTU MEYVE KÜFESİ VE MERDİVENİN ÜZERİNE KONULDU

Kemal Azgın'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, uygun bir yer bulunamaması nedeniyle Turgutlu Mahallesi'nde boş araziye getirildi. Azgın'ın tabutu, meyve küfesi ve merdivenin üzerine yerleştirildi. Tabutun üzerine de yazma ve kilim örtüldü. Cenazeye Kemal Azgın'ın ailesi, mahalleli ve öğretmenleri katıldı. Cenazede konuşma yapan imam Hüseyin Merdan, "Bu olayda hepimizin günahı var" dedikten sonra dua etti. Kemal Azgın, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kemal'in babası Ali Azgın, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Silahlar artık insin, milletin çocuğu üzülmesin. Benim kuzum gitti. Allah bizleri affetsin, kuzumuza sahip çıkamadık. Bitik durumdayız" diye konuştu.

Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu'nda 3'üncü sınıfa giden Kemal'in öğretmeni Muttalip Çekmen ise gözyaşı dökerek, "Başarılı ve saygılı bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL SİLAHLANMANIN SON BULMASI GEREKİYOR'

Okul Müdürü Nezih Karavelioğlu da bireysel silahlanmaya karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Çok üzgünüz. Gencecik, 9 yaşında yavrumuzu kaybettik. Sınıfında çok başarılı ve sevilen bir öğrenciydi. Bireysel silahlanmayla ilgili bence artık cezaların artırılması gerekiyor ve bireysel silahlanmanın son bulması gerekiyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok üzgün. Dersleri bile düzgün işleyemeden geçiriyoruz günlerimizi"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maganda kurbanı Kemal'in cenazesinde konuşan imam: Bu olayda hepimizin günahı var - Son Dakika

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