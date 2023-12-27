Mağara Jam\'23 Kazananları Belli Oldu

StartGate'in oyun yapımcılarından Ataberk Palacıoğlu'nun kurucusu olduğu Mağara Jam'in, StartGate iştiraklerinden IdeaGate organizatörlüğünde düzenlenen etkinliğinde kazananlar belirlendi.

StarGate açıklamasına göre, "Gizemli Makine" teması ile bu sene yedinci kez gerçekleştirilen etkinlikte geliştirilen 405 oyundan 15'i finalde yarıştı ve tüm kriterleri karşılayan üç oyun zirveyi paylaştı.

Açıklamaya göre, 150 fiziksel, 5 bin 350 çevrim içi katılımcı ile rekor kırılan Mağara Jam'23 finalistlerine ödülleri StartGate Campus'te verildi.

Jam boyunca geliştirilen 405 oyun arasından, halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu ilk 15'e girmeye hak kazanan ekiplerin tek tek yaptıkları sunum sonrası değerlendirme aşamasına geçildi ve Mağara Jam jürisi ilk üç oyunu belirledi.

Oyunlar görsellik, orijinallik, oyun tasarımı, ses ve müzik, hikaye ve konsept ve tema ile uyumluluk kriterlerine göre değerlendirildi. "Gizemli Makine" teması ile geliştirilen oyunlar içinde Ali Emre Küçükkurt'un "Makinerik" oyunu birinci olurken, Fadeos takımının "İşte Bu Parça" oyunu ikinci, Mötiv takımının "Jutholmen" oyunu üçüncü oldu.

Kazanan takımlara oyun geliştirme süreçlerini iyileştirecek nitelikte pek çok destek ve hediyeler verildi. Birinci olmaya hak kazanan oyun ekibi, StartGate'de bir sene ofis ve StartGate eğitimlerine katılma imkanına sahip olurken, ikinci ve üçüncü ekiplere StartGate'de 6 aylık açık ofis imkanının bulunduğu destekler verildi. Kazananların yanı sıra ilk 15'e girmeye hak kazanan diğer takımlara da oyun geliştirme ekipmanlarından oluşan hediyeler dağıtıldı.

-"Mağara Jam'i yurt dışına taşımayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ataberk Palacıoğlu, "Mağara Jam'e her geçen yıl daha fazla partnerle devam ediyoruz. Önceki etkinliklerde 4 bin 500 civarındaki katılımcı sayımız bu yıl 5 bin 350'ye ulaştı. Geçen sene bize sponsor olan StartGate ile bu sene partner olarak gerçekleştirdiğimiz bu jam, Mağara ve StartGate'in yanı sıra oyun geliştiriciler için de çok önemliydi. Geliştiriciler, StarGate'in teknolojik donanımı, her ihtiyaca cevap veren altyapısı ve başarılı ekibinin destekleri ile sadece oyun odaklı bir 72 saat yaşadılar. Bunun oyun üretiminde önemli bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte pek çok ilke imza atıldığını belirten Palacıoğlu, Mağara Jam'in Türkiye oyun endüstrisi adına hem bir kaldıraç hem de katma değerli bir platform olduğunu bildirdi.

Uluslararası alandan oyun geliştiricilerin her geçen sene daha fazla katılım gösterdiği Mağara Jam'in Türkiye oyun ekosisteminin gelişiminde, görünür olmasında ve potansiyelinin somutlaştırılmasında önemli bir rol oynadığını aktaran Palacıoğlu, gelecek hedefleri arasında Mağara Jam'i yurt dışına taşımak olduğunu belirterek, "Mağara Jam'i bir marka haline getirerek, ülkemize daha fazla yatırım çekmeyi ve gençlerin bu marka aracılığıyla uluslararası sahnede görünür olmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

-"Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırladık"

StartGate Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Cihat Durmuş da oyun endüstrisinin Türkiye ekonomisi için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Rekor katılımla sona eren Mağara Jam'23'e ev sahipliği yapmak hem bizim için hem de böylesi bir etkinliğe ilk kez katılan tüm genç oyun geliştiriciler için güzel bir deneyim oldu. Mağara Jam ekibi ve Kurucusu Ataberk Palacıoğlu ile beraber yarattığımız bu oyun geliştirme etkinliğinde Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırladık. Mağara Jam'23, bir bilgi havuzu, yetenekler arası network, yeni fikirler ve fırsatlar oluşturmanın yanında Türkiye'nin oyun endüstrisindeki yüksek potansiyelinin bir yeni göstergesi oldu."

Açıklamada aktarılanlara göre, söz konusu etkinlik toplamda 270 binden fazla trafik ve 820 binden fazla etkileşim aldı. Web sitesindeki oyunlar, üç gün içinde toplamda 41 binden fazla indirme alırken, YouTube üzerinden canlı yayınlar 134 binden fazla kişi tarafından takip edildi, totalde 1 milyondan fazla gösterim aldı. 8 bin 400'den fazla kişinin oylamaya katıldığı etkinlik 3 kazananın açıklanması ile sona erdi.