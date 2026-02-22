Mağarada Düşen Genç Kurtarıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde araştırma yapmak için girdikleri mağarada çukura düşen kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğundan (EMAK) bir grup, araştırma yapmak için Şirince Mahallesi'ndeki Süt İni Mağarası'na gitti.

Mağarada gece saatlerinde ilerleyen grubun üyesi G.S. (26) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten çukura düştü.

Gruptakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri sevk edildi.

Düşen kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmaların sonucunda ekiplerce kurtarıldı.

Ambulansla Selçuk Efes Havalimanı'na götürülen G.S. buradan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.