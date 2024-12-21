Magdeburg\'daki Saldırıda İki Türk Yaralandı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında yaşanan, en az iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralananlar arasında iki Türk vatandaşının da bulunduğunu bildirdi. Türk vatandaşlarının tedavileri devam ederken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında dün gece yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı bir açıklamada, saldırıda iki Türk vatandaşının da yaralandığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."