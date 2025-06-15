Mağrib Direniş Konvoyu Misrata'ya Döndü

Gazze'ye ilerleyen ve Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından bu yana bekletilen Mağrib Direniş Konvoyu, Misrata kenti sınırları içine döndü.

Konvoyun Sözcülerinden Nebil Şennufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konvoyun Misrata kentine döndüğünü ve kamp kurmaya hazırlandıklarını söyledi.

Hafter güçlerinin Sirte girişinde konvoydan gözaltına aldığı 4 kişiyi henüz serbest bırakmadığını aktaran Şennufi, Gazze'ye kara yoluyla gitme hedeflerini sürdürdüklerini ifade etti.

Konvoy Sirte'de 12 Haziran akşamından beri bekletiliyordu

Yaklaşık 2 bin Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libyalı aktivistin bulunduğu ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olan Sirte kenti girişinde durdurulmuştu.

Mağrib Direniş Konvoyu'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin Konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, 13 Haziran'dan itibaren de konvoya su, gıda ve ilaç ulaşmasını engelledikleri kaydedilmişti.

Sirte girişindeki kontrol noktasında Konvoydan 4 kişinin Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri iddiasıyla gözaltına alındığı ve bunlara bir avukatın eşlik etmesine de müsaade edilmediği bildirilmişti.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin Tunuslu, birinin Libyalı, birinin de Cezayirli olduğu aktarılmıştı.