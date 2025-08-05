Mahkeme, Boşanmada Evi Kadına Tahsis Etti - Son Dakika
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Mahkeme, Boşanmada Evi Kadına Tahsis Etti

Mahkeme, Boşanmada Evi Kadına Tahsis Etti
05.08.2025 10:42
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İstanbul Aile Mahkemesi, boşanma davasında konutu kadına tahsis etti, barınma hakkını korudu.

İSTANBUL 7'nci Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davasında bir çiftin müşterek olarak kullandıkları koca B.A.'nın babasına ait evin dava sürecinde eşi M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi. B.A.'nın avukatı Elif Büşra Berber, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır" dedi.

İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi. Ancak zaman geçtikte çift arasında sorunlar başladı. Çift çekişmeli boşanmaya gitti. Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı. Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. İtirazlar ve talep ışığında İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi. Mahkeme, evin M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi.

'MÜLKİYET HAKKI İDDİALARI AYRI BİR DAVA KONUSU'

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren M.A.'nın avukatı A. İslam Gezer, "Boşanma davası sürecinde hakim, Medeni Kanun'un verdiği yetkiyle taraflar, müşterek çocuklar ve malvarlığına ilişkin önlemler alabilir. Bu önlemlerden biri de aile konutunun dava süresince taraflardan birine tahsis edilmesidir. Aile konutu, tapuda şerh verilmiş olması gerekmeksizin eşlerin birlikte yaşadığı konuttur. Konut eşlerden birine ait ya da kiralıksa sorun yaşanmazken, eşlerden birinin anne veya babasına ait olması halinde tartışmalar doğmaktadır. Bu gibi durumlarda, mahkeme korunmaya muhtaç eşin konutta yaşadığını tespit ederse, mülkiyet kime ait olursa olsun konutu bu eşe tahsis edebilmektedir. Ancak bu kararlara mülkiyet hakkı gerekçesiyle itirazlar yapılmakta, hatta evin sahibi olan anne-baba sürece müdahil olmak istemektedir. Özellikle kötü niyetli durumlarda bir tarafın ailesiyle birlikte diğer eşi evden çıkarmaya çalıştığı görülmektedir. Aile mahkemeleri kamu yararı, çocukların üstün yararı ve zayıf tarafın korunması ilkesiyle hareket ederken, mülkiyet hakkı iddiaları ancak ayrı bir dava yoluyla çözülebilir" dedi.

M.A.'nın diğer avukatı Elif Büşra Berber ise "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Boşanmada Evi Kadına Tahsis Etti - Son Dakika

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