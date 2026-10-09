Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli'nin tutukluluğunu sürdürdü - Son Dakika
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Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli'nin tutukluluğunu sürdürdü

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Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli\'nin tutukluluğunu sürdürdü
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Bursa'da güzellik merkezinde eski sevgilisini öldüren Halit Dertli, hakkındaki davada tansiyonunun 6'ya 3'e düştüğünü söyleyerek yine savunma yapmadı. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki 7 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında mart ayında meydana gelen vahşette, emlakçılık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Halit Dertli (49), 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz'in (40) güzellik merkezine gitti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Dertli, iş yerindeki müşteri ve çalışanları zorla dışarı çıkararak kapıyı kilitledi.

DÜKKANI KİLİTLEYİP DEHŞET SAÇTI

Olay anında Nagihan Karadeniz’e 2 el ateş eden şüpheli, ardından dükkan kapısına 7 kez ateş açtı. Daha sonra yaralı haldeki kadına yönelen Dertli, Karadeniz'e 4 kurşun daha sıktı ve aynı silahı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmesiyle hastaneye kaldırılan yaralılardan Nagihan Karadeniz hayatını kaybetti. Hastanedeki yoğun bakım tedavisi tamamlanan 2 çocuk babası Halit Dertli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki tarafın binaya giriş anları ve yaşanan panik iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

MAHKEME BAŞKANI: İYİ NİYETİ SUİSTİMAL EDİYORSUN

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Halit Dertli'nin, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile bağlanan ve sol yanağında bandaj olduğu görüldü. Mahkeme heyetinin savunma talep etmesi üzerine sanık Dertli, "Şu an savunma yapacak durumda değilim. Tansiyonum çıktı, rahatsızım. Bugün hastanedeydim, 12.30'da cezaevine döndüm. Önümüzdeki celse savunmamı huzurunuzda yapmak istiyorum" dedi.

Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli'nin tutukluluğunu sürdürdü

"HASTANEYE KALDIRILDIM, 'EKS' OLMUŞUM"

Mahkeme başkanının, önceki celse de sağlık nedenleriyle süre verildiğini ve durumu suistimal ettiğini belirtmesi üzerine sanık kendisini şöyle savundu: "Davayı uzatmak gibi bir niyetim yok. Yaklaşık 2 hafta önce büyük tansiyonum 6'ya, küçük tansiyonum 3'e düştü. Hastaneye kaldırıldım. 'Eks' olmuşum. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüm."  

Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli'nin tutukluluğunu sürdürdü

TANIK DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Sanığın ifade vermediği duruşmada tanık olarak dinlenen Nagihan Karadeniz'in arkadaşı Fırat D., olay anını şu sözlerle aktardı: "Olay sırasında beni aradı ve 'O sapık geldi. Yardım et' dedi. İş yerlerimiz yakındı, hemen gittim. Vardığımda kapı kapalıydı ve içeride boğuşma sesleri geliyordu. 'Seni öldüreceğim' sesini duydum ve ardından silah patladı. Polisi arayıp kapıyı çaldım. Sanık, 'Herkesi öldüreceğim' diyerek içeriden kapıya doğru ateş açtı. İlk silah sesinden sonra Nagihan'ın sesi geliyordu ancak daha sonraki el ateşlerden sonra Nagihan'ın sesi tamamen kesildi."  

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından Halit Dertli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
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