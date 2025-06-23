Mahmud Halil'in Gözaltı Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahmud Halil'in Gözaltı Deneyimi

Mahmud Halil\'in Gözaltı Deneyimi
23.06.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Halil, inançlarının güçlendiğini söyledi.

Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince martta gözaltına alınan ve 21 Haziran'da serbest bırakılan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, yaşadıklarının Filistinlilerin haklarını savunmasına engel olmayacağını, aksine inançlarını güçlendirdiğini belirtti.

Halil, serbest bırakılmasının ardından The New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta gözaltı süresince yaşadıklarını değerlendirdi.

Tüm haklarını öğrenme çabalarının, gözaltına alındıktan sonra yetersiz kaldığını belirten Halil, "Böyle durumlarda haklarınız olmuyor. Kaçırılmış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Halil, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e desteği "bastırmayı" hedeflediğini ancak başarısız olduğunu kaydederek, destek gösterileriyle "antisemitik bir şey yaptığını" düşünmediğini dile getirdi.

"Halkımın haklarını savunuyordum. Bir soykırımın sona ermesini destekliyordum. Ben ve diğer öğrencilerin ödediği okul harcının silah üreticilerine yatırım olarak gitmemesini destekliyordum. Bunun neresi antisemitik?" ifadelerini kullanan Halil, ABD'ye ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu bilerek geldiğini söyledi.

Halil, ülkeye geldiğinde Filistin'e destek veren ifadelerin kendisinin hapse girmesine yol açacağına ilişkin endişesi olmadığını aktararak, Trump'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından kendisi ve ailesi için korkularının arttığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yabancı öğrencilere ilişkin açıklamaları hakkında Halil, "ABD'ye dış politika tehdidi olacak ne yaptım? ABD- İsrail ilişkilerine mi zarar verdim? Çünkü öyle görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaldığı gözaltı merkezinde bir süre 70'i aşkın kişiyle aynı odayı paylaştığını ve mahremiyetinin olmadığını anlatan Halil, "belirsizliğin işkence gibi olduğunu" belirtti.

Eşi Nur Abdallah'ın doğum yaparken yanında olmasını istediğini kaydeden Halil, "çocuğunun doğumunu kaçırdığı ve ailesiyle kaybettiği zamanı geri getirecek bir şey olmadığını" dile getirdi.

Halil, başına gelenlerin Filistinlilerin haklarını savunmasına engel olmayacağını, aksine inançlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Öte yandan, Halil, dün Columbia Üniversitesi önünde kendisini destekleyenlerin düzenlediği gösteriye katılarak burada yaptığı konuşmada kendisi gibi gözaltına alınan öğrencilerin, Filistin'e destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koyulmuş, 20 Haziran'da da hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmud Halil'in Gözaltı Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:28
İran’ın Katar’da ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İran'ın Katar'da ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:41:40. #7.11#
SON DAKİKA: Mahmud Halil'in Gözaltı Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.