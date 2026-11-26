(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Beşiktaş ile İsrail Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, " Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına yönelik polis şiddetini kınıyor, tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne yaparsanız yapın, hangi kirli oyuna başvurursanız başvurun; her sahada, her vicdanda kaybedeceksiniz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoeel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına yönelik polis şiddetini kınıyor, tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Baskılara ve engellemelere rağmen tribünlerde Filistin'in haklı sesini yükselten, açtıkları pankartlarla mazlumların yanında dimdik duran yürekli Beşiktaş taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş; Anadolu'nun onurudur… Ne yaparsanız yapın, hangi kirli oyuna başvurursanız başvurun; her sahada, her vicdanda kaybedeceksiniz. Yaşasın Filistin. Yaşasın Beşiktaş. Yaşasın Abhazya."