Mahmut Arıkan: Hz. Eyüp’ün bile sabrını zorlayacak bir adaletsizlikle karşı karşıyayız

(SİVEREK) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Adalet mekanizmamızı o kadar boşalttılar ki… Hz. Eyüp neyle bilinir? Sabrıyla bilinir. Bugün memleketimiz, Hz. Eyüp'ün bile sabrını zorlayacak bir adaletsizlikle karşı karşıya" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Şanlıurfa Siverek İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada fon vurgununa değinerek, iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Türkiye'nin adalet konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Arıkan, "Adalet mekanizmamızı o kadar boşalttılar ki… Hz. Eyüp neyle bilinir? Sabrıyla bilinir. Bugün memleketimiz, Hz. Eyüp'ün bile sabrını zorlayacak bir adaletsizlikle karşı karşıya. Biz birçok şeyi düzelteceğiz ancak bir şeyi düzeltirsek emin olun her şey düzelecek inşallah. Son 25 yılda bozulan adalet mekanizmasını yeniden işler hale getirdiğimizde, Türkiye'de çözülmemiş hiçbir sorun, hiçbir problem kalmayacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

"BU GÜCE SAHİP OLAN KİŞİ KİM"

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların kendilerine fon meselesini ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların nasıl geri getirileceğini sorduğunu aktaran Arıkan, Borsa İstanbul, BDDK, Takasbank ve diğer finans kuruluşlarının aynı organizasyon içerisinde hareket ettiği yönündeki iddialara dikkat çekti.

Arıkan, "Borsa İstanbul, SBK, BDDK, Takasbank ve daha birçok kuruluş öyle bir organizasyonun içinde yer almış ki sanki hepsine aynı anda bir merkezden düğmeye basılmış ve hepsi aynı yolsuzluğu gerçekleştirmek üzere harekete geçmiş. Allah aşkına merak ediyorum: Bu kadar devasa kurumları tek bir merkezden yönetebilecek güce sahip olan kişi kim acaba?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu organizasyonu bulmak için gayret gösterdiklerini ifade ettiğini hatırlatan Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yetkilerin tek elde toplandığını belirterek, bu açıklamanın daha büyük soru işaretlerini beraberinde getirdiğini söyledi.

"ALİ BABA KİM, KIRK HARAMİLER KİM HENÜZ BİLMİYORUZ"

Fon yolsuzluğu iddialarının gündeme getirilmesinin ardından yayın yasakları ve erişim engellerinin devreye sokulduğunu, vatandaşların ve din görevlilerinin açıklamalarının engellendiğini savunan Arıkan, Adana'da "Kravatlı hırsızlar" sözleriyle gündeme gelen imamın vaaz görüntülerine getirilen erişim engelini de eleştirdi.

Arıkan, "24 yıl önce bize ne demişlerdi? 'Başörtüsüne özgürlük getireceğiz.' Bugün ise imamların vaazlarına bile yasak getiren bir iktidarla karşı karşıyayız maalesef" ifadelerini kullandı.

Fon vurgunu meselesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Ali Baba ve Kırk Haramiler ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Ali Baba kim, Kırk Haramiler kim henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz çok net bir şey var: İnsanlık tarihinin en büyük yolsuzluklarından biri bu iktidar döneminde gerçekleştirildi. Biz de sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Bu hırsızlar ortaya çıkarılana kadar bu meselenin peşini bırakmayacağız."

ŞANLIURFA'NIN ŞİMBİLLO HİKAYESİNDEN LİYAKAT DERSİ ÇIKARDI

Arıkan konuşmasında Siverek ve Şanlıurfa'nın hafızasında yer eden Şimbillo şirketi hikayesine de değindi. 1930'lu yıllarda Şanlıurfa'ya elektrik getirmek amacıyla kurulan şirketin 16 yıl boyunca yalnızca 165 aboneye ulaşabildiğini anlatan Arıkan, bunun temelinde liyakatsiz yönetimin bulunduğunu söyledi.

Şirketin hikayesinin zamanla Şanlıurfa'da plansız, düzensiz ve başarısız yönetilen işler için kullanılan bir benzetmeye dönüştüğünü anlatan Arıkan, Türkiye'nin de bugün benzer bir yönetim anlayışıyla idare edildiğini vurguladı.

Arıkan, "Maalesef bugün memleketimiz de Şimbillo şirketi mantığıyla yönetiliyor. Liyakat sahibi insanlar görev başına getirilmezken, tek kriteri sadakat olan insanlar önemli makamlara taşınıyor. İşte bugün insanlık tarihinin en büyük yolsuzluklarından biriyle karşı karşıya olmamızın temelinde de bu yönetim anlayışı yatıyor" değerlendirmesinde bulundu.