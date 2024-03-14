CHP Milletvekili Tanal, Erdoğan\'ın Akbelen kararını eleştirdi

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Akbelen Ormanı bölgesindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırma kararını iptal etmesiyle ilgili "Akbelen'de 'Kanal İstanbul' taktiği… Yemezler! Erdoğan'ın bu geri adımının sebebi, 31 Mart seçimleridir. Muğla'da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için bu 'jesti' yapan Erdoğan'a güvenebilir miyiz? Tabii ki güvenemeyiz. Seçim sonrası tekrar harekete geçecekler. Aynı taktiği rant projesi Kanal İstanbul için de uyguluyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce imzaladığı Muğla Akbelen Ormanı bölgesindeki 190 parsellik tarım arazisinin, maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması kararını iptal etmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. AK Parti'nin İstanbul'da yerel seçimi kazanmak için Kanal İstanbul projesinden hiç bahsetmediğine dikkat çeken Tanal, iktidarın Akbelen ve Kanal İstanbul konusunda seçim sonrası harekete geçeceğini belirtti. Tanal'ın açıklaması şöyle:

"SEÇİMDEN SONRA HAREKETE GEÇECEKLER"

"Akbelen'de 'Kanal İstanbul' taktiği… Yemezler! AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce imzaladığı, Milas Akbelen Ormanı bölgesindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması kararını, bugünkü kararıyla kaldırdı. Erdoğan'ın bu geri adımının sebebi, 31 Mart seçimleridir! Muğla'da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için bu 'jesti' yapan Erdoğan'a güvenebilir miyiz? Tabii ki güvenemeyiz! Seçim sonrası tekrar harekete geçecekler. Aynı taktiği rant projesi Kanal İstanbul için de uyguluyorlar. Seçim süreci öncesine kadar 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' diyen Erdoğan ve çevresindekiler, 31 Mart yerel seçim kampanyası başlayınca Kanal İstanbul'u unutuverdi! Hattan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul gündemimizde yok' diyor. İstanbul seçmeninin tepkisini çekmemek için bu şekilde davranıyorlar. Seçimden sonra Kanal İstanbul projesi için harekete geçecekler. Bu sebeple hem Muğla halkının hem de İstanbulluların ülkemizin geleceği için AKP'ye ders vermesi gerekiyor."