Mahmutpaşa'da Bayram Coşkusu Yok

25.05.2026 09:32
İstanbul Mahmutpaşa'da vatandaşlar, artan hayat pahalılığından ve bayramların tadının kalmadığından şikayetçi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul'da bayram alışverişi dendi mi ilk akla gelen adreslerden Mahmutpaşa'da ANKA'ya konuşan vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını dile getirdi. Hayat pahalılığı vatandaşın bayram hazırlığını da etkilerken, vatandaşlar bayramların eski tadının olmadığından yakındı. Bir vatandaş "Eski bayramlar yok, tadı yok. Hiçbir şeyin tadı yok zaten", bir diğer vatandaş ise, "Evvelden bir coşku vardı, sevgi vardı. İnsanların gözünde ışık vardı. Şimdi insanların gözünün feri sönmüş, ümitsiz bakıyorlar. İnsanlar ümitsizliğe düştüğü zaman korkacaksınız..." dedi. Bir başka vatandaş ise, "Herkes kendi dünyasında bir mücadele içinde. Psikolojilerimi iyi değil artık insanların, insan insanı kaldıramaz mı oldu bilmiyorum ama eski tat tuz yok" diye konuştu. Esnaf ise "Satış hiç yok, kriz çok büyük... Siftahsız bekliyoruz" diye yakındı.

Kurban Bayramı öncesi ANKA, bayram alışverişi için vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Mahmutpaşa'daki vatandaşlara mikrofon uzattı. Çoğu vatandaş fiyatları çok pahalı olduğunu belirtirken bazı vatandaşlar da fiyatları normal bulduklarını söyledi.  Mahmutpaşa'ya alışverişe gelen bir vatandaş, "Fiyatlar çok pahalı. Sadece kahve aldık, başka bir şey yok" derken bir vatandaş da, "Hiç bir alışveriş yapamadım; çocuğumun istediğini de alamıyorum maalesef" diye yakındı.

"AİLELER ARTIK BAYRAMI BİRLİKTE GEÇİRMİYOR, HERKES KENDİ DÜNYASINDA BİR MÜCADELE İÇİNDE"

Çoğu vatandaş çoğu eski bayramları aradığını söyledi. Bir vatandaş "Bayramlar sönük artık. Eski bayramlar yok, tadı yok. Hiçbir şeyin tadı yok zaten." derken bir diğer vatandaş da, "İnsanlar da birbirinden koptu gibi bir şey oldu. Aileler de artık bayramı birlikte geçirmiyor. Herkes kendi dünyasında bir mücadele içinde. Psikolojilerimi iyi değil artık insanların, insan insanı kaldıramaz mı oldu bilmiyorum ama eski tat tuz yok" şeklinde konuştu.

Bir vatandaş ise, "Evvelden bir coşku vardı, sevgi vardı. İnsanların gözünde ışık vardı. Şimdi insanların gözünün feri sönmüş, ümitsiz bakıyorlar... Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Zengin yukarıdan fakir insanlara tavsiyede bulunuyor, 'şükredin'. Neye şükredeceksin. Ben 25 sene en üst düzeyden prim ödemişim; emekli olduğumda asgari ücretin 2.5 katı maaş alırken şimdi asgari ücret seviyesine düşmüşüm, neye şükredeceğim. Şükür başka bir şey. Buna razı olmak başka, şükretmek başka" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ HİÇ YOK, KRİZ ÇOK BÜYÜK"

Çarşıda yoğunlukla turistlerin olduğu gözlemlenirken esnaf turistlerin de önceki dönemlere göre az olmasından yakındı. 50 yılı aşkın süredir Mahmutpaşa'da esnaflık yaptığını belirten bir vatandaş, "Satış hiç yok, kriz çok büyük" derken bir diğer esnaf ise, "Siftahsız bekliyoruz. Gelirler giderleri zor karşılıyor. Geçtiğimiz kurban bayramı bundan birtık daha iyiydi. Şimdi hiç yoksa o zaman 1 vardı en azından" diye konuştu.

Vatandaşlar düşüncelerini şöyle anlattı:

"İNSANLAR ÜMİTSİZLİĞE DÜŞTÜĞÜNDE KORKACAKSINIZ"

"Eski bayramlarla uzaktan yakından alakası yok. Evvelden bir coşku vardı, sevgi vardı. İnsanların gözünde ışık vardı. Şimdi insanların gözünün feri sönmüş, ümitsiz bakıyorlar. Yarınını görse diyecek ki 'yarına kadar sabredeyim'. O da yok. Ümitsizlik var. İnsanlar ümitsizliğe düştüğü zaman korkacaksınız... Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Zengin yukarıdan fakir insanlara tavsiyede bulunuyor, 'şükredin'. Neye şükredeceksin. Ben 25 sene en üst düzeyden prim ödemişim; emekli olduğumda asgari ücretin 2.5 katı maaş alırken şimdi asgari ücret seviyesine düşmüşüm, neye şükredeceğim. Şükür başka bir şey. Buna razı olmak başka, şükretmek başka"

"ESKİ TAT, TUZ YOK"

"Bayramda hiçbir şey yapamaycaağız, evdeyiz bir yere gidemiyoruz. Alışverişi de istediğimiz gibi yapamıyoruz eskisi gibi, her şey çok pahalı. (Bayrama) hiçbir hazırlık yapamadık. Tabi bütçesi iyi olanlar yapmıştır, tatile de gitmiştir. Ama bizde öyle bir imkan yok maalesef... İnsanlar da birbirinden koptu gibi bir şey oldu. Aileler de artık bayramı birlikte geçirmiyor. Biraz da insanların yalnızlığa itildiğini düşünüyorum, bilinçli mi bilmiyorum ama... Herkes kendi dünyasında bir mücadele içinde. Psikolojilerimi iyi değil artık insanların, insan insanı kaldıramaz mı oldu bilmiyorum ama eski tat tuz yok"

"Bayramda evdeyim, bir yere gidemiyorum. Emekliyim. Geçim derdi biliyorsunuz... Çocukluk ve gençlik zamanımdaki bayramları özlüyorum."

"ŞİMDİ HERKES KISITLAMADA"

"Bayram için hazırlık yapamıyorsun ki, bir şeye dokunamıyorsun ki. Çok pahalı ama ufak ufak yapmaya çalışyorsun, ama  ne kadar yapabilirsin onu bilemiyoruz işte. Geçim çok zor... Eski bayramlar yok. Eskiden şenlik vardı. Şimdi herkes kısıtlamada. Evladın olsa bile aramadan gidemiyorsun, çünkü eksik, kısıtlı her şey"

"Ben iktidarın neyine kızıyorum en çok. Arkadaş sen benim paramla, halkın parasıyla holdinglerin vergilerini affedemezsin. Türkiye'deki bütün zenginler zekat falan verse Türkiye'de fakir kalmaz. Millet yemekten, çalmaktan hizmet etmeyi unutuyor. Bir de yurtdışına çok yardım ediyor. Önce ben kendi çocuğuma yardım bakacağım sonra sizin çocuğunuza yardım edeceğim değil mi? Ama sen bana bakmadan dışarıya yardım ediyorsun bu da iyi değil."

"İSTEDİĞİNİ DE SÖYLEYEMİYORSUN, İNSANLAR KORKUYOR"

"Bayrama kimse hazırlanamadı ki biz hazırlanalım. Ortam iyi değil; her şey pahalı... Bir şey de konuşsan fark etmiyor. İstediğini de söyleyemiyorsun; bir şey söylemeye insanlar korkuyor, hepimiz korkuyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin."

Kaynak: ANKA

