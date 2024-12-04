Mahruki'ye Halkı Yanıltma Suçlaması

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Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Bunun sosyal medya hesabından herkese açık paylaşılması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu aktarılan iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

İddianamede, Nasuh Mahruki'nin üzerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunun ayrılarak başka dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında tutuklu sanık Mahruki'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.