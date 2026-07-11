Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Kestel köyündeki dağlık arazide bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.
Sarp ve kayalık alana ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanı halatlar yardımıyla güvenli bölgeye indirdi.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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