Mainz 05 Futbolcusu Anwar El Ghazi, Filistin'e Destek Verdiği İçin Davayı Kazandı - Son Dakika
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Mainz 05 Futbolcusu Anwar El Ghazi, Filistin'e Destek Verdiği İçin Davayı Kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Mainz 05'in Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, kulübe karşı açtığı davayı kazandı. Mainz İş Mahkemesi, futbolcunun işten çıkarılmasının geçersiz olduğuna karar verdi ve El Ghazi'ye aylık maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetti.

12.07.2024 18:31
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'in Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, kulübe karşı açtığı davayı kazandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi'nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, futbolcunun iş ilişkisinin feshedilmesini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktardı.

Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin avroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre El Ghazi'nin 1 Kasım'daki ilk paylaşımının arkasında durması ve ifadelerini geri çekmeyeceğini yazdığı sosyal medya paylaşımını mahkemenin değerlendirdiği, 15 Ekim'deki "Denizden nehre Filistin özgür kalacak." ifadesini içeren ve daha sonra sildiği paylaşımını ise değerlendirmediği belirtildi.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim'deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım'da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, İslamofobi'ye, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu bunun üzerine kulübe dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mainz 05 Futbolcusu Anwar El Ghazi, Filistin'e Destek Verdiği İçin Davayı Kazandı - Son Dakika

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