Makarna Fabrikasındaki Patlama: 4. Ölüm Hüznü

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olayda yaralanan 5 kişinin tedavisi ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Bu arada nişanlı olan Menteş'in 9 Kasım'da dünyaevine girmek için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de ve Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamlarını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.