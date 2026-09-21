Gölbaşı\'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındı

Gölbaşı'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Gölbaşı'nda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks spor otomobilin şerit değiştirerek makas attığı görüldü. Otomobili takibe alıp durduran polis ekipleri, sürücü A.C. hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 90 bin lira idari para cezası düzenledi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle alınırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.
Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte tehlikeli şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücü A.C.'ye, 90 bin lira idari para cezası uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
MAKAS ATARKEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün makas atarak tehlikeli şekilde ilerlediği tespit edilen lüks spor otomobil, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak durduruldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ekipler, sürücü A.C.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: DHA
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