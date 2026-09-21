Gölbaşı'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı\'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı'nda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks spor otomobilin şerit değiştirerek makas attığı görüldü. Otomobili takibe alıp durduran polis ekipleri, sürücü A.C. hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 90 bin lira idari para cezası düzenledi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle alınırken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Ankara'da lüks spor otomobiliyle trafikte tehlikeli şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücü A.C.'ye, 90 bin lira idari para cezası uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATARKEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün makas atarak tehlikeli şekilde ilerlediği tespit edilen lüks spor otomobil, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak durduruldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler, sürücü A.C.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA
Ankara GölbaşıCep TelefonuGüvenlikAnkaraGüncelTrafikPolisSporCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 7 İphone 7 İphone:
    akp ye para lazım seçim var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Ankara Sincan’da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
İstanbul’u karıştıran “zehirlenme“ iddiası Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı İstanbul'u karıştıran "zehirlenme" iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Yemen’de Amalika Tugayları Kehbub’da 5 Husi aracını hedef aldı araçlardakiler öldü Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü
Plateau’da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı Plateau'da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
23:02
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
22:51
Atletico Madrid’den Mourinho’ya göndermeli paylaşım
Atletico Madrid'den Mourinho'ya göndermeli paylaşım
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
21:59
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
21:13
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı
YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 23:13:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza; ehliyeti 2 ay süreyle alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement