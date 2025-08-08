Makedonya'dan 90 Öğrenci Türkiye'yi Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya'dan 90 öğrenci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen kültürel program kapsamında Türkiye'yi ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın desteğiyle düzenlenen "Türkiye Kültürel Gezi Programı", Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği tarafından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kuzey Makedonya'nın Mavrova-Rostuşa, Jupa, Kırçova, Plasnitsa, Debreşte, Lisiçani, Aşağı Koliçani, Draçevo, Preglova ve Çolopesi gibi farklı bölgelerindeki Türk liselerinde öğrenim gören 90 öğrenci, Edirne, İstanbul, Konya ve Çanakkale'yi ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'daki Türk gençlerinin ana vatanlarıyla olan gönül bağlarını güçlendirmesi ve kültürel aidiyet duygularını pekiştirmesi hedeflenen programda öğrenciler, Türkiye'nin köklü medeniyet birikimini yerinde gördü, Türk tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.