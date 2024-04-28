Makine mühendisi çift, Trabzon'da ahşap oyuncak üretiyor - Son Dakika
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Makine mühendisi çift, Trabzon'da ahşap oyuncak üretiyor

Makine mühendisi çift, Trabzon\'da ahşap oyuncak üretiyor

Makine mühendisi Havva Gizem ve Metin Menteşe çifti, İstanbul'dan sıkılıp Trabzon'a dönerek ahşap oyuncak üretimi yapmaya başladı. Çift, Beşikdüzü ilçesinde kurdukları atölyede ahşap oyuncakların yanı sıra mobilya ve dekoratif ürünler de üretiyor. Ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satış yapıyorlar ve müşterilerin ürünlerinin kalitesinden memnun olduğunu belirtiyorlar.

28.04.2024 12:23
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Makine mühendisi Havva Gizem ve Metin Menteşe çifti, İstanbul'un yoğunluğundan sıkılıp mesleklerinden vazgeçerek döndükleri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki babaevinin giriş katında kurdukları ahşap işleme atölyesinde oyuncak üretiyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan çift, Samsun ardından da İstanbul'da özel şirketlerde 9 sene makine mühendisi olarak çalıştı.

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'dan ayrılmaya karar veren Menteşe çifti, Haziran 2021'de memleketleri Trabzon'a yerleşti.

Genç çift, geçimlerini sağlamak için üniversiteden mezun oldukları dönemde dil eğitimine gittikleri İrlanda'da bir süre ilgilendikleri ahşap oyuncak üretimine karar verdi.

Havva Gizem ve eşi Metin Menteşe, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile makine alarak, Beşikdüzü ilçesindeki babaevinin giriş katında "Koza" adını verdikleri ahşap atölyesi kurdu.

İki çocuk sahibi çift, ahşaptan oyuncağın yanı sıra masa, sandalye ve dekoratif eşya üreterek yurt içi ve yurt dışına satış yapıyor.

"Kişiye özel tasarımlı ürünler de üretiyoruz"

Havva Gizem Menteşe, AA muhabirine, İstanbul'un yoğunluğundan kaçmak için bu işe başladıklarını, sipariş üzerine ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya satış yaptıklarını söyledi.

Çocukları olduktan sonra doğal oyuncak arayışına girdiklerini anlatan 34 yaşındaki Menteşe, "Eşimin de eli yatkındı, 'Neden biz yapmayalım' diye düşündük, araştırmaya başladık. Trabzon ağaç memleketi, burada ham maddeye yakınlık da bizi çekti." dedi.

Menteşe, sadece oyuncak üretmediklerinin altını çizerek, çocuk mobilyaları, dekoratif ürünler, mutfak gereçleri, yatak, masa, sandalye gibi birçok ürün hazırladıklarını ifade etti.

Ürünleri genellikle kayın, ceviz, kiraz ve çam ağacından yaptıklarını dile getiren Menteşe, şunları kaydetti:

"Çevremizden bulabileceğimiz ağaç türlerinden imalat yapıyoruz. Bunlar doğal ham ağaç, kesinlikle üzerinde bir kimyasal bulundurmamaktadır. Ürettiğimiz malzemeleri kendi çocuklarımız da kullanıyor. Oyuncakların çoğu çocukların zeka gelişimine ve motor öğrenme becerilerine katkı sağlayan ürünler. Aynı zamanda kişiye özel tasarımlı ürünler de üretiyoruz. Çizimini, tasarımını kendimiz yapıyoruz, CNC makinemiz var onda kesim yapıyoruz."

"Ahşap oyuncaklara özellikle yurt dışından ilgi var"

Metin Menteşe ise güvenle kullanılabilecek ürünler yaptıklarını söyledi.

Ürettikleri oyuncakların çocukların ince motor becerilerinin gelişmesini sağladığını dile getiren Menteşe, "Ayrıca doğal olduğu için de çocukların rahatlıkla kullanmasına uygun ürünler." diye konuştu.

Menteşe, bu işe girişmelerindeki esin kaynaklarından birinin de İrlanda'da ahşap oyuncaklara gösterilen ilgi olduğunu anlattı.

Ahşap oyuncaklara özellikle yurt dışından talep olduğunu belirten Metin Menteşe, şunları kaydetti:

"Hem doğal ve sağlıklı olması hem de ürünlerimizin kaliteli olmasından dolayı yurt dışına satış yapabiliyoruz. Aldığımız yorumlardan dolayı söyleyebiliyorum, müşterilerimiz genelde ürünlerimizin kalitesinden memnun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Makine mühendisi çift, Trabzon'da ahşap oyuncak üretiyor - Son Dakika

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