Malatya'nın Arapgir ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Malatya\'nın Arapgir ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Arapgir Belediyesi iş birliğiyle Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Arapgir'in turizmdeki başarısıyla daha iyi bir noktaya gelmesi için yapılan istişarelerin verimli olduğunu belirtti. Şenlik, antropolog Hüseyin Şahin ve turizm araştırmacısı Bülent Korkmaz'ın sunumlarıyla sona erdi.

07.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:24
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Program, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Arapgir Belediyesi iş birliğiyle Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Malatya'nın kültür ve turizm noktasında önemli ilçesi Arapgir'de güzel bir etkinlik olan Hıdırellez'de bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Doğa ve tarihi mekanlarıyla önemli bir yere sahip olan Arapgir'in turizmdeki başarısıyla daha iyi bir noktaya gelmesi için Kaymakam Fikri Bedioğlu ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile yaptıkları istişarelerin verimli ve güzel bir noktada buluştuğunu kaydeden Oba, misafirperverlikleri için yetkililere ve Arapgir halkına teşekkür etti.

Yener Oba, ilerleyen dönemlerde daha güzel çalışmaları birlikte yapmak istediklerini vurguladı.

Program, antropolog Hüseyin Şahin'in "Hıdırellez'in kültürümüzdeki yeri ve önemi" ve turizm araştırmacısı Bülent Korkmaz'ın "Arapgir'in Malatya turizmi ve kültüründeki yeri" konulu sunumlarıyla sona erdi.

Şenliğe, Arapgir Kaymakamı Fikri Bedioğlu ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'nın Arapgir ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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