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Malatya Battalgazi ilçesinde semt polikliniği hizmete açıldı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi ilçesinde semt polikliniği hizmete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapılan semt polikliniği, 22 mahalleye birinci basamak sağlık hizmeti verecek. Eski poliklinik binasının hasar görmesi üzerine yeni bir bina inşa edildi. Poliklinikte röntgen, laboratuvar, acil servis, diş polikliniği ve aile hekimleri birimleri bulunacak. Poliklinik, pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Malatya Battalgazi ilçesinde semt polikliniği hizmete açıldı
11.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:03
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, yapılan semt polikliniği 22 mahalleye birinci basamak sağlık hizmeti verecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde mevcut binası hasar gören Eski Malatya Semt Polikliniği, yeni yapılan binasıyla sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, semt polikliniğinde incelemelerde bulundu.

İnşa edilen semt polikliniğine arsanın Battalgazi Belediyesince tahsis edildiğini akran Berk, "Yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alanda inşa edilen sağlık tesisinde Battalgazi Devlet Hastanesine ait poliklinik hizmetleri sunacak birim var. Röntgeni, laboratuvarı, müşahedesiyle acil servis var. Diş polikliniğiyle aile hekimleri birimleri var. Personeller Battalgazi Devlet Hastanesi ile Halk Sağlığı Başkanlığınca tahsis edilecek." dedi.

Berk, poliklinikte pazartesi günü sağlık hizmeti vermeyi planladıklarını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de belediye olarak vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmayı önemsediklerini belirtti.

Vatandaşların talepleri taleplerini karşılamaya çalıştıklarını, belediyeye ait 5 dönümlük araziyi sağlık hizmeti için tahsis ettiklerini bildiren Güder, "Dünya Bankasından ayrılan bir bütçe, burada kullanıldı, güzel bir semt polikliniği inşa edildi. İl Sağlık Müdürümüz ve muhtar arkadaşlarımızla gezdik, nezih bir ortam. Poliklinik 22 mahalleye hizmet verecek. Zaten hocalarımızın arzu ve isteği birinci basamak sağlık hizmetlerini aktif hale getirerek, hastanelerin yükünü azaltmak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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