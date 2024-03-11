Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmaları sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Gençlik Kampı\'nda çalışmaları sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kampı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gürkan, gençlik kampının Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından biri olduğunu belirtti ve kampın kısa süre içinde açılacağını söyledi.

11.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Beydağı Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik kampının Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Gençlik kampı, 250 kişinin rahatlıkla kalacağı süit odalar, spor merkezleri, eğitim merkezleri, kapalı spor salonları, yürüyüş yolları, gençlik kampları, amfi tiyatrosu, macera adası yani kısaca Türkiye'deki tüm parkların içerisinde olan her türlü sosyal aktivitelerin icra edileceği bir yerdir. Gençlik kampımız, 3 milyon 500 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz park Gençlik kampımız Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından biridir."

Gürkan, kampın kısa süre zarfında açılacağı da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika

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