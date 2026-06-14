Malatya'da 110 Arap Tayı Hipodroma Hazırlanıyor - Son Dakika
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Malatya'da 110 Arap Tayı Hipodroma Hazırlanıyor

Malatya\'da 110 Arap Tayı Hipodroma Hazırlanıyor
14.06.2026 11:14
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Malatya’daki Sultansuyu Tarım İşletmesi, 110 safkan Arap tayını hipodromlara göndermeyi planlıyor.

Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesinde yılbaşından bu yana dünyaya gelen 110 safkan Arap tayı, özel bakım ve eğitim süreçlerinin ardından hipodromların yolunu tutacak.

Akçadağ ilçesinde 1865 yılında "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" adıyla 27 bin dönümlük arazide kurulan işletme, Osmanlı döneminden bugüne uzanan at yetiştiriciliği geleneğini sürdürüyor. 1984'ten bu yana TİGEM çatısı altında faaliyet gösteren işletmede, safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Yüksek dayanıklılıkları ve performansları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugün at yarışlarının gözde ırkları arasında yer alıyor.

Özenle bakılan taylar, 2,5 yaşından sonra açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi Selman Kaya, AA muhabirine, taylara doğumlarından itibaren titizlikle bakıldığını söyledi.

Tayların gelişim süreçlerinin yakından takip edildiğini belirten Kaya, "İlk 15 gün anne sütüyle beslenen taylarımıza, bu sürenin ardından kontrollü şekilde konsantre yem verilmeye başlanıyor. Bağışıklık ve metabolizma sistemleri geliştikçe gerekli vitamin destekleri uygulanıyor. Taylarımız 2,5 yaşına geldiklerinde satışa hazırlanıyor." dedi.

Kaya, Osmanlı'dan bu yana Malatya'nın önemli Arap atı yetiştiriciliği merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Burada yetişen tayların büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 110 tay satışı hedefliyoruz. 120 milyon lira civarı gelir hedefimiz var. Bu 110 tayın 15'i elit tay satışına, geri kalanları koşu tayı satışına gidecek. Son yıllarda Malatya'dan çıkan taylara, özellikle 'Özgünhan' isimli aygırımızdan dolayı rağbet daha fazla. TİGEM'in üç işletmesi de gerçekten çok kaliteli atlar yetiştiriyor. Şu an bizim avantajımız 'Özgünhan' isimli bir aygırımızın olması."

Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Osmanlı, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 110 Arap Tayı Hipodroma Hazırlanıyor - Son Dakika

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