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Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.