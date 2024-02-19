Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 12.23'te yaşanan sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ölçümlerinde 4.1 olarak bildirildi. Yaşanan depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme açıklanmadı.

Deprem sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3. büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da deprem sonrası açıklamada bulundu. Zelyurt, ilçede yaşanan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisini verdi.