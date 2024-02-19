Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.23'te AFAD'ın kaydettiği sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü.

19.02.2024 12:30  Güncelleme: 13:04
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 12.23'te yaşanan sarsıntının derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ölçümlerinde 4.1 olarak bildirildi. Yaşanan depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme açıklanmadı.

Deprem sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3. büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da deprem sonrası açıklamada bulundu. Zelyurt, ilçede yaşanan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisini verdi.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ergan yasar: nasıl bir enerji varsa hala boşalmadı,bitmedi kurtulamadık 5 0 Yanıtla
  • Semih Yetkin: 5.0 ın altında deprem diyemem depremcik 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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