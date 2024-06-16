Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Vali Ersin Yazıcı, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

16.06.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Deprem, Malatya, Deprem, Doğal Afet, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
17:41 Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
16:27 Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 22:44:04. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement