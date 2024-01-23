 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı

Malatya'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Tartışma sırasında Yakup K., tüfeğiyle ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

23.01.2024 - 21:28,
Abone Ol

MALATYA'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup K., alacak meselesi nedeniyle Remzi Demirel, Murat Demirel va Medeni Kaya ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Yakup K., yanındaki tüfekle ateş açmaya başladı. Yakup K.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli usi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat inceleme başlatıldı. (DHA)

Malatya\'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Murat Demirel, Medeni Kaya, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement