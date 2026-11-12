Malatya'da askeri helikopter düştü... Müslim Sarı: Şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum - Son Dakika
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Malatya'da askeri helikopter düştü... Müslim Sarı: Şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum

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Malatya\'da askeri helikopter düştü... Müslim Sarı: Şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, " Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu dört askerin şehit olmasına ilişkin başsağlığı diledi. Sarı, sosyal medya hesabından "Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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