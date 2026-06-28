Engüzekler Cemevi'nde bin 500 kişilik aşure lokması dağıtıldı - Son Dakika
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Engüzekler Cemevi'nde bin 500 kişilik aşure lokması dağıtıldı

28.06.2026 15:48
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Engüzekler Cem ve Kültür Evi, Yas-ı Matem muharrem orucunun sona ermesi dolayısıyla Hz. Hüseyin'e atfen aşure lokması verdi. Yaklaşık bin 500 kişilik aşurenin dağıtıldığı programa CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, CHP Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe örgütü yöneticileri de katıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Engüzekler Cem ve Kültür Evi, Yas-ı Matem muharrem orucunun sona ermesi dolayısıyla Hz. Hüseyin'e atfen aşure lokması verdi. Yaklaşık bin 500 kişilik aşurenin dağıtıldığı programa CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, CHP Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe örgütü yöneticileri de katıldı.

Engüzekler Cem ve Kültür Evi'nde düzenlenen aşure lokması etkinliğinde, dört kazanda yaklaşık bin 500 kişilik aşure hazırlandı. Aşurenin duasını dedeler Muhsin Topalcengiz, Süleyman Sönmez ve Ahmet Turan Güneş yaptı. Dua törenine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı. Duanın ardından aşure lokması programa katılan yurttaşlara pay edildi.

"BİN 500 KİŞİLİK AŞUREMİZİ CANLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Engüzekler Cemevi Başkanı Süleyman Akıncı, muharrem orucunun ardından geleneksel aşure lokmasını canlarla paylaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Engüzekler Cemevi olarak orucumuzu tuttuk. Bugün Hz. Hüseyin aşkına aşure lokmamızı yapıyoruz. Canlarla paylaşacağız. Yaklaşık bin-bin 500 kişilik aşuremizi dört kazanda kaynatıyoruz. Bugün aramızda çevre mahallelerde yaşayan yurttaşlarımız, sivil toplum temsilcileri ve siyasiler bulunuyor."

"HAZRETİ HÜSEYİN BÜTÜN İNSANLIK İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞIDIR"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba da Hz. Hüseyin'in yalnızca Müslümanlar için değil, bütün insanlık için adalet ve direnişin simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hazreti Hüseyin Efendimiz sadece Araplar için değil, tüm Müslümanlar için, hatta bütün insanlık için bir ilham kaynağıdır. Yezid'e biat etmeyi reddederek, inancı uğruna 72 yol arkadaşıyla birlikte şehit olmuştur."

Bugün mazlumlar zalimlere karşı direniyorsa, bunun en büyük ilham kaynaklarından biri Hazreti Hüseyin ve onun yol arkadaşlarıdır. Yüzyıllardır lanetle anılan bir Yezid vardır; yine yüzyıllardır insanlık tarafından rahmet ve saygıyla anılan Hazreti Hüseyin Efendimiz vardır.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında zalimler hüküm sürmeye devam ediyor. Ancak mazlumlar da Hazreti Hüseyin Efendimiz'den aldıkları ilhamla direnmeyi sürdürüyor. Bazen zalimler kazanıyor gibi görünse de, sonunda her zaman iyiler kazanır, her zaman insanlık kazanır. Tarih de bunu bizlere göstermiştir. Bugün yaşadığımız coğrafyada ve dünyanın dört bir yanında zalimleri görüyoruz. Bu zalimlere karşı da mazlumlar direnmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engüzekler Cemevi'nde bin 500 kişilik aşure lokması dağıtıldı - Son Dakika

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