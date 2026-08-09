Malatya\'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde devrilen arazi taşıtı ATV'nin sürücüsü Hakan Bozbey (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Belçika'dan izinli olarak memleketi Malatya'ya gelen Hakan Bozbey, arazi taşıtı ATV ile bahçesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemede sürücü Hakan Bozbey'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bozbey'in cenazesi kaza yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.