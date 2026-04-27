Malatya'da Çocuk Eğlence Merkezi İçin İhale Duyurusu

27.04.2026 13:42
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesinde 8.723,03 m² alan üzerine portatif çocuk eğlence merkezi ve oyun alanı yapımı ve işletilmesi için 7 Mayıs 2026'da ihale düzenleyecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi'ndeki 8.723,03 m² alanda portatif çocuk eğlence merkezi ve oyun alanı yapımı ve işletilmesi için 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14:00'te ihale yapacak. İhale, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Dairesi'nde ücretsiz görülebilir. Katılımcılar, 5.000 TL karşılığında ihale dosyasını satın almalıdır. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, geçici teminat makbuzu, vekaletname (varsa), oda kayıt belgesi, şartname bedeli makbuzu, borcu yoktur belgesi ve yasaklanma cezası olmadığına dair taahhütname isteniyor. Tüzel kişiler için imza sirküleri, oda kayıt belgesi, geçici teminat, vekaletname, adres beyanı, TC kimlik/vergi kimlik numarası, şirket ortaklık belgesi, şartname bedeli makbuzu, borcu yoktur belgesi ve adli sicil belgesi gerekiyor. Belgeler asıl veya aslı gibi onaylı olmalıdır.

İhale kapsamında kiralanacak alan 8.723,03 m² olup, geçici teminat 177.949,80 TL, tahmini bedel 5.931.660,00 TL'dir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
