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Malatya'da çocuk istismarı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da çocuk istismarı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Malatya\'da çocuk istismarı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 17:04,
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Malatya'da sosyal medya platformları üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar kapsamında Arapgir İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "sosyal medya platformları üzerinden grup kurularak, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medyada çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı" tespit edilen Ş.Z.S. yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 6 akıllı cep telefonu, 1'er dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile 4 bilgisayar kasası, 3 taşınabilir hard-disk, 149 CD ile bazı dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Z.S. ile ele geçirilen materyaller gerekli tahkikatın yapılabilmesi için soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA
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