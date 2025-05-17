Malatya'da Deprem İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika
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Malatya'da Deprem İyileştirme Çalışmaları

Malatya\'da Deprem İyileştirme Çalışmaları

Malatya, deprem sonrası 101 bin 443 konut ihalesi gerçekleştirdi, yeni şehir kuruyor.

17.05.2025 00:04
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar 101 bin 443 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Er, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kentte son bir yılda yapılan çalışmaları anlattı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen kenti yeniden ayağa kaldırmak için konut ve iş yeri inşa çalışmalarının başladığını hatırlatan Er, gelecek kuşaklara yaşanabilir yeni bir şehir bırakmak istediklerini anlattı.

Er, kentte konutları yıkılan ve hasar gören depremzedelerin yanında kiracılar için de konutların inşa edileceğini hatırlattı.

Planlı, düzenli, altyapısı güçlü, ulaşımı kolay, güvenilir bir şehir inşa edeceklerini belirten Er, şöyle devam etti:

"Nisan 2024'te başladık, şu ana kadar 101 bin 443 bağımsız bölüm konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bu büyük bir rakam. Biz devletimizin gücünü burada görüyoruz. Bakın 977 şantiyeyle biz birinci sıradayız, bu şantiyeleri araçla gezmek isteseniz bir ayda bunları gezemezsiniz. Beydağı eteklerine çıkın Malatya'da şantiyelere bir bakın, kule vinçleri saymakta zorlanırsınız. Konutlarımızı da bu yılın sonunda insanlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kent merkezindeki çarşı projesinde 1300 dükkan, 763 ofis ile 134 konut inşasının bittiğine işaret eden Er, "Burada 1300 araçlık otopark var. İnşallah temmuzda iş yerleri teslim edilecek. Bizim içimize sinmeyen cephe düzenlemeleri vardı, onlarla uğraşıyoruz, bittiğinde temmuz itibarıyla teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Rezerv alanlarında, Malatya'nın birinci sırada yer aldığını bunu kentin sosyal yapısını önemsedikleri için yaptıklarını bildiren Er, "Kent merkezinin yüzde 10'u rezerv alanı." dedi.

Programa Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Deprem İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika

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