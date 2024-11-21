Malatya'da Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı

Malatya\'da Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 17 bin 438 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, konut teslimatlarının ve inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

21.11.2024 17:32  Güncelleme: 17:36
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da deprem konutları tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, kent genelindeki 37 rezerv alanında konutların hızla yükseldiğini ifade etti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin üzerinden geçen 655 günün ardından Malatya'da yapımı tamamlanan 17 bin 438 konut çekilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi. 21 aylık dönem içerisinde çekilen kuralar sonrası tamamlanan konutlara geçen depremzede aileler yeni evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve devam eden konut çalışmalarını yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunana Malatya Valisi Yavuz, depremzedeleri sıcak yuvalarıyla buluşturmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İkizce bölgesinde bugüne kadar 11 bin 897 konutu ihale ettik, 8 bin 510 konutun inşaatını tamamladık ve 4 bin 208 konutun da anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Gördüğünüz gibi hemşehrilerimiz sıcak yuvaya kavuştu. Depreme dirençli, modern, yeni inşa faaliyetleri yapıyoruz. Kaynağımız var, projemiz var, yapacak irade ve gücümüz var. Öyleyse hep beraber el ele verelim ve Malatya'yı ayağa kaldıralım demiştim. Devam eden süreçte Malatya'da inşa faaliyetlerinin hızla yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Bir taraftan şu anda sözleşme imzalanıp, anahtarları teslim ediliyor ve hemşehrilerimizin bir an önce kalıcı konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Tebligatları bu yüzden hızlandırıyoruz. Bir an önce hemşehrilerimizin bu güzel sıcak yuvalarına yerleşmeleri için de teşvik ediyoruz" dedi.

Kent merkezindeki rezerv alanlarında konutların hızla yükseldiğine de değinen Vali Yavuz, "Rezerv alanlarda yeni bir mimariyle modern iş yerleri ve konutların içinde bulunduğu alanlar tasarlanmıştır. Geldiğimiz günden bu yana rezerv alanların tahliyesi ve yıkım faaliyetlerine büyük bir öncelik ve önem atfettik. Şu anda Malatya merkezde 37 rezerv alanlarımızda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Rezerv alanlarda bariz bir ilerleme kaydettik. Nitekim 3 ay önce 3 alanda devam eden çalışmalar 4 ayın sonunda 37 alana çıkmış bulunuyor. Hemşehrilerimiz emin olsunlar, verilen her bir söz yerine mutlaka getirilecektir, getiriliyor. Bu proje devletimizin büyük bir külfet altına girdiği bir projedir. Dolayısıyla her bir hemşehrimizin de menfaatine olan bir projedir. Şehrimizin geleceğini aydınlatacak, marka değerine katkı sunacak daha da önemlisi can ve mal emniyetini garanti altına alacak güzel bir projedir." diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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