Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu - Son Dakika
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Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

Meclis\'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
05.08.2025 16:40
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Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleşti. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.

48 kişilik komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız." dedi.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"

Kurtulmuş'un konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü anı değil, yarınını da şekillendirir. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Milletimiz nasıl birlik içinde hareket ettiyse bugün de aynı karar ve inançla bu sorunu çözecektir.

Bu komisyon aziz milletimizin geleceğine dair umutlarının yeşermesinin başlangıcıdır. Milletin iradesini temsilen yeni başlangıca şahitlik ediyoruz. Komisyonumuz ülkemizin enerjisini tüketenlerin provoke ettiği meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin yansımasıdır. Meclis'in halkın sesi olma yanında kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma yeridir. Örgütün kendini feshederek silahların susturulmasıyla başlayan süreç aziz milletimizin meselesidir.

Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

"ORTAK ACILARIMIZI ORTAK UMUDA ÇEVİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya, farklılıkları zenginlik kabul edilmesini sağlayan bir çağrıdır. Ayrılık fitnesine milletimiz itibar etmemiştir. Terör bu topraklarda uzun yıllarca sadece canlarımızı almadı, emeğimizi, umudumuzu da çaldı. Enerjimizi içerideki karanlıkla boğuşmakla geçirdik. Birçok yapının ülkemizin önünü yıllarca kesmeye çalıştığına şahit olduk.

Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu dönem olmak zorundadır. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin imkanlarını ve gücünü daha yüksek sesle konuşmanın zamanı gelmiştir. Attığımız her adım bu kadim coğrafyada barış ve kardeşliği tahkim etmek üzerine olmalıdır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. Türk-Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kardeşliğimiz sadece savaş meydanlarında değil, acıda ve mutlulukta birlikte yürümektedir.

"YENİ ANAYASA YAZMIYORUZ AMA KARDEŞLİK CÜMLELERİ KURACAĞIZ"

Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız.

Şahit olduğumuz süreç bir pazarlığın asla sonucu değildir. Milletimizin kararlılığının sonucudur. Eğer terör belasıyla uğraşmak zorunda olmasaydık nice okullar, üniversiteler, hastaneler çok daha önce inşa edilebilirdi. Bugün iftihar ettiğimiz savunma teknolojilerimize belki çok daha erken zamanlarda ulaşabilirdik. En ağır bedel canla ödenmiştir. Manevi kayıplar unutulmaz acılarımızdır. Canları pahasına bu vatanı savunan kahramanlar bu sürecin manevi mimarlarıdır. Atacağımız her adımda onların emanetine sadık kalacağımızı ifade ediyoruz. Bu sürecin parçası olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkı veren herkes bu memleketin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir.

Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

"HER ADIMDA ŞEFFAFLIK OLMALIDIR"

Milletin taleplerinin siyasal zeminde buluşması, koordinasyonun yürütülmesi huzur için elzemdir. Tartışmanın mecrası TBMM ve bugün oluşturduğumuz bu komisyondur. Bugün burada TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcileri buradadır. Toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği siyasi iradenin yansımasıdır. Milletimizin her adımdan haberi olmasının hakkı vardır. Her adımda şeffaflık olmalıdır.

"HİÇ KİMSE DIŞARIDA BIRAKILMAMALIDIR"

Bu süreç Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Komisyonumuz müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir. Farklı fikirlerin ortak akılda birleşmesini sağlayacak anlayışla çalışacaktır. Bu sürecin en önemli hususlarından birisi de toplumsal psikolojinin doğru şekilde yürütülmesidir. Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değildir. Silahın tamamen bırakılmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanması da bu komisyonun görevlerindendir. Meclis'in manevi gücü, temsili yapısı provokasyonlara karşı en güçlü kalkanımız olacaktır. Provokasyonlar olabilir. Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun diğer kesimleri de dahil edilecektir. Üniversitelerin, STK'ların katkıları olumlu olacaktır. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Bu masa milletin vicdanıyla, aklıyla, irfanıyla ve inancıyla kurulmuştur. Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdengeçti:
    terörün nesi milli neresi kardeşlik iktidar için herşeyi yapacak duruma geldi bunlar çok tehlikeli hal aldınız vatanımız için 7 3 Yanıtla
  • CİHANGİR SARSILMAZ:
    hayırlı uğurlu olsun tüm ümmeti mümünlere… 1 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yiyin için yatın 1 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    dem in dediği oldu yani kısaca..Türkiye ismini kaldırdılar komisyonun içinden... 0 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    kardeşler yenimi tanışacak hayrett !!!!! 1 0 Yanıtla
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