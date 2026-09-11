Malatya'da deprem sonrası derslik sayısı 7 bin 88'e ulaştı - Son Dakika
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Malatya'da deprem sonrası derslik sayısı 7 bin 88'e ulaştı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da 2023-2026 yıllarında 82 okul ve 1349 derslik tamamlandı, derslik sayısı 7 bin 88'e çıktı. Vali Seddar Yavuz, yeni eğitim yılında 879 okulda 139 bin 944 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da eğitim altyapısının yeniden inşası kapsamında 2023-2026 yıllarında 82 okul ve 1349 derslik tamamlandı, toplam derslik sayısı 7 bin 88'e ulaştı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda deprem sonrası kentte eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yavuz, 2023-2026 yıllarında 82 okul ve 1349 dersliğin tamamlandığını, 16 okul ve 217 dersliğin güçlendirildiğini belirtti.

Eylül 2026 itibarıyla 16 okul ve 240 dersliğin daha tamamlanmasının planlandığı bilgisini paylaşan Yavuz, "Deprem öncesinde 6 bin 177 olan derslik sayımız, tamamlanan yatırımlarla 7 bin 88'e ulaşırken tüm yatırımlar tamamlandığında bu sayının 7 bin 886 dersliğe yükselmesi öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Yavuz, çalışmaların Malatya'nın eğitim altyapısının daha güçlü, güvenli ve nitelikli hale gelmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kentte yeni eğitim-öğretim yılında resmi ve özel toplam 879 okulda 139 bin 944 öğrencinin eğitim göreceğini belirten Yavuz, 12 bin 822 öğretmenin görev yapacağını kaydetti.

Yavuz, 14 Eylül Pazartesi başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da deprem sonrası derslik sayısı 7 bin 88'e ulaştı - Son Dakika

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