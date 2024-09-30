Malatya'da Depremden Zarar Gören Okullar Yenilenecek - Son Dakika
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Malatya'da Depremden Zarar Gören Okullar Yenilenecek

Malatya\'da Depremden Zarar Gören Okullar Yenilenecek

Vali Seddar Yavuz, depremde zarar gören tüm okulların kasım ortasında yenileneceğini açıkladı.

30.09.2024 14:46
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kasım ayı ortasında depremde zarar gören tüm okulların yenilenmiş olacağını bildirdi.

Vali Yavuz, Hatunsuyu Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan 24 derslikli Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesinin açılışındaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca olağanüstü koşullarda hep bir araya gelmeyi başaran, bütün zorluklara rağmen yaralarını hep beraber sarabilen bir yapısıyla dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir medeniyet olduğunu dile getiren Yavuz, "Büyük bir millet ve büyük bir medeniyetin temsilcisiyiz. Umudumuz var çünkü yapacak gücümüz var. Bir araya geldiğimizde yenemeyeceğimiz bir sorun veya engel yok. Nitekim depremin üzerinden geçen 19 aya rağmen binalarımız hızla yükseliyor. Kasım ortası itibarıyla depremde zarar gören tüm okullarımızı yenilemiş olacağız. Bu bile tek başına bizim bu alanda gösterdiğimiz dayanışmayı, çalışmayı ve gayreti ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaket yaşadığını, konutlarının, ticarethanelerinin, okullarının ve kamu binalarının yıkıldığını anımsattı.

Yıkılan kamu binaları ve okulları hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak üzere gayret gösterdiklerini kaydeden Tüfenkci, "Bunların bir kısmı peyderpey hizmete alınıyor. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde alınacak. Bu bölgemizdeki çocuklarımızın kaliteli eğitim alması adına fiziki şartları güzel bir binaya kavuşması bizi mutlu ediyor." dedi.

Adil Paylaşım Derneği ve İHH Hollanda'nın desteğiyle yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da felaketin yaşandığı Malatya'da yeniden ihya ve inşa süreci kapsamında 9 Eylül'de devreye aldıkları 25 okuldan birinin de Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi olduğunu belirterek, "Okulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, bu binada eğitim görecek olan sevgili yavrularımızın geleceklerinin aydınlık olmasını temenni ediyorum. Önemli, kıymetli ve anlamlı destekleri için Adil Paylaşım Derneği üyelerine, İHH camiasına, yönetim kuruluna ve üyelerine camiam, meslektaşlarım ve öğrencilerim adına şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

İHH Hollanda Vakfı Direktörü Hüseyin Gündüz ise çok gururlu olduklarını, böyle bir ortamda güzel işlerle meşgul oldukları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Bugün aynı zamanda 33 engelliye de 33 akülü araç teslim ettiklerini bildiren Gündüz, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Adil Paylaşım Derneği Başkanı Murat Kurt da Hollanda'daki hayırseverlerle sürekli gönül ve iyilik hareketine katıldıklarını, bu düşünceyle sürekli yardımlaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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