Malatya'da depremin yıktığı Başpınar'da inşaatlar yükseliyor - Son Dakika
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Malatya'da depremin yıktığı Başpınar'da inşaatlar yükseliyor

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Malatya'da depremin yıktığı Başpınar'da inşaatlar yükseliyor Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki üç rezerv alanında biri olan Başpınar Mahallesi'nde inşaatlar yükselmeye başladı.

13.01.2025 10:46
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Malatya'da depremin yıktığı Başpınar'da inşaatlar yükseliyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki üç rezerv alanında biri olan Başpınar Mahallesi'nde inşaatlar yükselmeye başladı. 210 konut, 80 işyeri, 28 ofis şeklinde planlanan projenin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Akçadağ ilçesinde ise üç rezerv alanından biri olan Başpınar Mahallesi'nde inşaatlar yükselmeye başladı. 210 konut, 80 işyeri, 28 ofis şeklinde planlanan projenin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

"Çalışmalar hızla ilerliyor"

Kış mevsimi olmasına rağmen bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 6 Şubat depremlerinin ardından iki kez Akçadağ ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

"2 blokta çalışmalar tamamlandı"

Toplamda 82 dönüm üzerine 210 konut, 80 işyeri, 28 ofis şeklinde planlanan ve çalışmalara 5 ay önce başlanan projede 2 blokta çalışmaların tamamlandığını kaydeden Muhtar Torun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Malatya\'da depremin yıktığı Başpınar\'da inşaatlar yükseliyor
Kaynak: İHA

Başpınar, Akçadağ, Malatya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da depremin yıktığı Başpınar'da inşaatlar yükseliyor - Son Dakika

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