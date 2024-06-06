Malatya'da depremzedelerin inşaat çalışmalarını izleyebilecekleri 'Şantiye İzleme Noktası' oluşturuldu - Son Dakika
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Malatya'da depremzedelerin inşaat çalışmalarını izleyebilecekleri 'Şantiye İzleme Noktası' oluşturuldu

Malatya\'da depremzedelerin inşaat çalışmalarını izleyebilecekleri \'Şantiye İzleme Noktası\' oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilen bölgelerde vatandaşların inşaat çalışmalarını izleyebilmeleri için 'Şantiye İzleme Noktası' oluşturuldu. Malatya'da 44 rezerv alandan 4'ünde inşaat çalışmaları başladı. Depremzedelerin talebi üzerine, şantiyelerin dış kısmına izleme noktaları yapıldı. Bugüne kadar 21 bin 579 konutun ihalesi yapılan Malatya'da, 6 bin konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

06.06.2024 12:38
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) rezerv alan ilan edilen bölgelerde vatandaşların inşaat çalışmalarını izleyebilmeleri için "Şantiye İzleme Noktası" oluşturuldu.

Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da belirlenen 44 rezerv alandan 4'ünde inşaat çalışmaları başladı.

Evlerinin yapım aşamasını görmek isteyen depremzedelerin talebi üzerine, şantiyelerin dış kısmına izleme noktası yapıldı.

TOKİ'de görevli uzman Emrah Acar, AA muhabirine, Malatya'da bugüne kadar 21 bin 579 konutun ihalesinin yapıldığını ve tamamının inşaatına başlandığını söyledi.

Yapımı tamamlanan 6 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Ayrıca il genelinde 44 rezerv alan ilan edildi. Bu rezerv alan ilan edilen alanlardan 3 bin 231'i konut, 672'si dükkan, 279'u ofis inşaatı olacak şekilde ihalesi gerçekleştirilmiş olup yapımına başlanmıştır. Şu an rezerv alan ilan edilen 44 bölgeden 24'üncü Bölge olan Bostanbaşı Mahallesi'nin alanındayız. Bütün rezerv alan inşaatlarına izleme alanı noktaları oluşturduk. Bu alanlarda konutu yıkılan vatandaşlarımızın merakının giderilmesi için yapım aşamalarını seyretmesi amacıyla izleme noktaları oluşturduk. Bu izleme noktaları vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmış, aynı zamanda sosyal medyada da ilgi görmüştür. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizimle alakalı olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel." diye konuştu.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 24. Bölge Akkent Sitesi'nde rezerv alanda konut yapımını sürdüren inşaat firmasında görevli mimar Arzu Karataş da şantiyeye kurdukları "Şantiye İzleme Noktası"nın vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşlar inşaat sürecini merak ediyordu, gelip yerinde görmeyi istiyorlardı. Şantiye alanı vatandaş için tehlikeli olduğu için buna müsaade etmiyorduk. Gelip buradan rahatlıkla izleyebiliyorlar. Evlerinin yükseldiğini, binaların yapıldığını gördükçe mutlu oluyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da depremzedelerin inşaat çalışmalarını izleyebilecekleri 'Şantiye İzleme Noktası' oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da depremzedelerin inşaat çalışmalarını izleyebilecekleri 'Şantiye İzleme Noktası' oluşturuldu - Son Dakika
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