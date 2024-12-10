Malatya'da Dönüşüm Sürecinde Yerel Firmaların Önemi Vurgulandı

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Malatya'da deprem sonrası dönüşümde yerel firma uyarısı

Bülbüloğlu: "Yerel firmalar, dolandırıcılara karşı en güvenli yol"

MALATYA - Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yerinde dönüşüm projelerinin hızla ilerlediğini belirterek vatandaşları dışarıdan gelen dolandırıcı firmalara karşı uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde büyük yıkım alan Malatya'da yerinde dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yerinde dönüşüm sürecinin başından itibaren hızla ilerlediğini ancak bazı engellerin sürecin önünde durduğunu söyledi. Deprem bölgesi olan Malatya'da rezerv alanlarda inşaatların hızla yükseldiğini belirten Bülbüloğlu, özellikle Murat Kurum'un yeniden bakanlığa gelmesi ile birlikte sürecin daha da hızlandığını ifade etti.

Bu süreçte bazı sorunlarla da karşılaştıklarını dile getiren Bülbüloğlu, yerel seçim süreci nedeniyle imar ve ruhsat işlemleri noktasında bir zaman kaybı yaşandığını belirtti ve sonrasında yeni yerel yönetimlerin bu engelleri aşmak için ciddi bir çaba gösterdiğini vurguladı. Belediye meclislerinin aldıkları kararlar ile yerinde dönüşümün önünü açtığını ifade eden Bülbüloğlu, "Bu anlamda başarılı olduk diyebiliriz. Ancak, maddi zorluklar yerinde dönüşümün önünde önemli bir engel olarak duruyor" dedi.

"Kredi miktarı yetersiz"

Bülbüloğlu, yerinde dönüşümde vatandaşların karşılaştığı mali yükün de altını çizerek, "Bugün hibe kredi miktarı sadece 1.5 milyon TL. Ancak inşaat maliyetleri hızla artıyor ve bu miktar, maliyetlerin yarısına dahi yetmiyor. Bu da vatandaşları, yüksek miktarda ek masraflarla karşı karşıya bırakıyor. Bu yüzden hibe kredi miktarının en az 2.5 milyon TL olması gerektiğini ilgili bakanlıklara defalarca ilettik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yerinde dönüşümde uygulanan KDV oranının yüksek olduğuna da dikkat çeken Bülbüloğlu, bu durumun projelerin ilerlemesini zorlaştırdığını ifade etti. Şu anda yerinde dönüşümde KDV oranını yüzde 20 olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, "Bu oran çok yüksek ve süreci yavaşlatıyor. KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi, projelere ciddi bir ivme kazandıracaktır. Bu konuda da bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Dışarıdan gelen firmalara dikkat"

Bülbüloğlu, şehrin çeşitli yerlerinde yerinde dönüşüm için çalışmaya başlayan dışarıdan gelen firmalarla ilgili de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı firmaların vatandaşları mağdur ettiğine değinen Bülbüloğlu, "Maalesef bazı firmalar, geçmişi ve referansları belli olmayan şekilde Malatya'ya gelip burada vatandaşlarımızdan peşinat alarak mağduriyetlere yol açıyorlar. Dışarıdan gelen bu firmaların metrekare birim fiyatları da düşük. Ancak bu düşük fiyatlar, sonunda vatandaşın mağduriyetine dönüşebiliyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum, yerel firmalar tercih edilmelidir. Malatya'daki yerel firmalar, depremler öncesi sınavını verdi. Deprem sonrası da şehre hizmet etmeye devam ediyorlar. Yerel firmalar, dolandırıcılara karşı en güvenli yol" dedi.

"Büyükşehir belediyesi aracı kurum olmalı"

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne de bu süreçte önemli görevler düştüğünü belirten Bülbüloğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte çok ciddi bir rolü var. Mağduriyetler yaşandıktan sonra vatandaşın maddi olarak daha büyük bir depremle karşılaşmaması için belediyenin yerinde dönüşümde aracı kurum olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Tıpkı TOKİ ve Emlak Konut gibi, Büyükşehir Belediyesi de bu sürece dahil olmalı. Belediyenin, müteahhit firmalarla vatandaşı bir araya getirerek, teminat mektuplarını alarak işin güvenli şekilde ilerlemeyi sağlaması gerekiyor" diye konuştu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak süreci her zaman yakından takip edeceklerinin altını çizen Bülbüloğlu, 2025 yılı itibarıyla yerinde dönüşüm projelerinin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.