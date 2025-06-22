Malatya'da Düğün Konvoyunda Kaza: 11 Yaralı

MALATYA'da, düğün konvoyunda iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam sıralarında Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan M.Ç. idaresindeki 06 CID 298 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 44 KD 257 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 11 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA