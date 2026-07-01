Malatya Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Özgür Özel İletişim Ofisi'ne Destek: Seçilmiş CHP Yöneticilerinin Yanındayız

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, "Malatya Özgür Özel İletişim Ofisi'ni" ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Platformu adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri olarak bu darbenin karşısında olduğumuzu ve seçilmiş CHP yöneticilerinin yanında yer aldığımızı ifade etmek için buradayız." dedi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Özalper Mahallesi'nde bulunan ve görevden alınan CHP Malatya İl Yönetimi tarafından irtibat bürosu olarak kullanılan Özgür Özel İletişim Ofisi'ni ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde konuşan görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile Platform adına açıklama yapan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" süreci ve demokrasi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MEYDANLARI HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEDİK"

Görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararını eleştirerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi en kötü günlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'mutlak butlan' kararıyla yapılan müdahale; hukuktan, adaletten öte vicdanlarda dahi yer bulmayan bir müdahaledir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne AKP yargısı tarafından mutlak butlan kararıyla müdahale edildiği günden bu yana sokaktayız. Binayı geçen hafta itibarıyla terk ettik ama meydanları hiçbir zaman terk etmedik. Muharrem orucu dolayısıyla düzenlenen aşure programlarının tamamında varız, halkın içinde olmaya devam ediyoruz. Çünkü başımız dik, savunduğumuz yolun doğru olduğuna inanıyoruz ve ahlaki üstünlüğümüzün devam ettiğini düşünüyoruz. Sizlerden aldığımız güçle demokrasiyi savunmayı sürdürüyoruz."

"BU MÜDAHALE TÜM SİVİL TOPLUMA YAPILMIŞTIR"

Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları ise CHP'ye yönelik müdahalenin yalnızca bir siyasi partiye değil, tüm sivil toplum örgütlerine yapılmış bir müdahale olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Toplumlar sosyolojik olarak zaman zaman geriye gider ya da duraklar. Ancak bugün yaşadığımız süreç, 19 Mart'taki darbe girişimi ve belediyelere atanan kayyumların ardından gelinen son noktadır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu müdahale, bütün sivil toplum örgütlerine yapılmış bir müdahale gibidir. Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler kendi iradeleriyle yönetilmelidir. Eğer bir yere devlet eli uzanıyor, mahkemeler yoluyla irade engelleniyorsa orada bir darbe söz konusudur. Biz de Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri olarak bu darbenin karşısında olduğumuzu ve seçilmiş CHP yöneticilerinin yanında yer aldığımızı ifade etmek için buradayız."

"ÖRGÜTLER İLKELERİYLE VAR OLUR"

Millioğulları, konuşmasının devamında siyasi partilerin ve demokratik örgütlerin özgür olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kendini aydın olarak tanımlayanlar; direnme zamanı direnmiyorsa, 'hayır' deme zamanı sessiz kalıyorsa, sonunda yaşananlar kaçınılmaz hale gelir. Bugünün fotoğrafının nedeni geçmişte yapılan terc tihlerdir. O gün anayasa değişikliğine daha güçlü şekilde karşı çıkabilseydik, 'yetmez ama evet' anlayışına engel olabilseydik, bugün bunları yaşamıyor olabilirdik."

Örgütler ilkeleriyle var olur. Ne yazık ki Türkiye'de dokunulmayan tek alan, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sistemidir. Siz bireylere bu kadar yetki verirseniz, günün sonunda kendisine 'lider', 'başkan' diyen bir diktatör çıkar. Kendi örgütlerinizde popülist insanları getirir yerleştirirseniz, işte o dediğiniz hain çıkar. Asıl denetim üyelerde olmalıdır. Siyasi partiler özgür olmalıdır. Üyeler özgür olmalıdır. Hatalarını kendileri yapsın, kişiler yapmasın. Bir kez daha tekrar ediyorum; biz Malatya Emek ve Demokrasi Platformu olarak seçilmiş CHP yöneticilerinin yanındayız."