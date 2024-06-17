Malatya'da Gastronomi Kursu ile Geleceğin Aşçıları Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Gastronomi Kursu ile Geleceğin Aşçıları Yetişiyor

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesine bağlı Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Gastronomi Kursu'na katılan kursiyerler, Türkiye ve dünya mutfağındaki lezzetlerin yanı sıra Malatya'nın yöresel yemeklerini de öğrenerek geleceğin aşçıları olmak için eğitim alıyor. Kursiyerler, kurs sayesinde daha lezzetli yemekler hazırlayabildiklerini ve kendi iş yerlerini açma hedefleri olduğunu belirtiyorlar. Gastronomi usta öğreticisi Arzu Koç ise kursun aşçılık üzerine olduğunu ve kursiyerlerin sertifika aldığını ifade ediyor.

17.06.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesine bağlı Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Gastronomi Kursu'na katılan kursiyerler, geleceğin aşçısı olmak için eğitim alıyor.

Kursiyerler, Malatya'nın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye ve dünya mutfağındaki lezzetlerin eğitimini alıyor.

Gastronomi kursuna katılan Funda Sezer, AA muhabirine, kursta öğrendiği püf noktalarla daha lezzetli yemek hazırladığını söyledi.

Depremlerden sonra başlamış olduğu gastronomi kursunun kendisini motive ettiğini ifade eden Sezer, kursta Malatya'nın yöresel lezzetlerinin yanı sıra Türk mutfağından da yemekler öğrendiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Aslı Çiçek, kurs bitince ev yemekleri üzerine kendi iş yerini açmayı hedeflediğini anlattı.

Gastronomi usta öğreticisi Arzu Koç, kursun aşçı çıraklığı, aşçı yardımcılığı, aşçılık üzerine olduğunu ve kurs bitiminde kursiyerlerin sertifika aldığını aktardı.

Koç, kursta yöresel lezzetlerin yanı sıra, Osmanlı ve dünya mutfağından da lezzetlerin yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Türkiye, Malatya, Dünya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Gastronomi Kursu ile Geleceğin Aşçıları Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Gastronomi Kursu ile Geleceğin Aşçıları Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement