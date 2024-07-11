Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı ile ilgili dava görülüyor. Duruşmada tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı ve belediyelerden bilgi istendi. Mahkeme, tanık ifadesi alınması ve belgelerin gönderilmesi için 21 Kasım'a kadar erteleme kararı verdi.

11.07.2024 20:43
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Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61), A.Ö, B.A. (57) ve M.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.Y. (51) ve D.D. (51) ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İfadesi alınan M.B, 1990-1999 yıllarında belediye imar müdürlüğü yaptığını, bu süreçte İmar Kanunu'nu eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

M.B, binanın ruhsatının alındığı süreçte kendisinin kaşesiyle yerine müdür yardımcısı Ekrem Özbey'in imza attığını, inşaat kusurlarından dolayı da kendisinin denetim görevi olmadığını ifade etti.

Binanın yapım sürecinde ise görevde olmadığını belirten M.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

M.B, denetimi kimin yaptığı sorusuna, "Mühendis arkadaşlar yapıyordu." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerine yazı yazılarak, belediyede görevli personelin görev süreleri ve kapsamı hakkında bilgi alınmasını istedi.

Yapı ruhsatında imzası bulunan Ekrem Özbey'in tanık olarak beyanının alınmasını kararlaştıran mahkeme, sanık D.D'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini, suçun kapsamını ve görev yaptığı birimi göz önünde bulundurularak kabul etti. Mahkeme heyeti, D.D. hakkında her ayın 1 ve 15'inde imza adli kontrolü uygulanmasını, sanığın duruşmaya katılmaması durumundaysa tutuklanmasını uygun gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yazı yazılarak Hakimbey Apartmanı'na ilişkin 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremde yapılan tespit ve tutulan tutanakların gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika

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