Malatya\'da İnşaat İşçileri Düşerek Ağır Yaralandı

Güncel

MALATYA'da, orta hasarlı binanın dış cephe boyaması sırasında inşaat iskelesinin eğilmesi sonucu 3'üncü kattan zemine düşen 3 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Orta Hasarlı 11 katlı binanın dış cephe boyaması sırasında, 3'üncü kattaki inşaat iskelesinin demirinin eğilmesi sonucu 3 işçi zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Tidim, Engin Şahbal ve Ö.Ş., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan işçiler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.